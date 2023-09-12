Как гласит официальная биография президента России Владимира Путина, он является выпускником юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). И он не может не знать известного шутливого изречения юристов, согласно которому главное для любого расследования — не выйти на самого себя. Тем не менее, именно это мы и увидели в его исполнении.

«Мы предлагали свои варианты урегулирования, это хорошо известно. Армения контролировала семь районов, которые оставила под своим контролем после известного армяно-азербайджанского конфликта. Мы предлагали договориться с Азербайджаном таким образом, чтобы два района – Кельбаджарский и Лачинский фактически остались под юрисдикцией Армении и весь Карабах. Но армянское руководство с этим не согласилось, хотя мы пытались убедить армянское руководство в течение 10 то ли 15 лет. Разные варианты, но в конечном итоге все сводилось к этому», — заявил президент России на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

И это был взрыв информационной бомбы. Потому что Путин фактически признался в том, что он готов был поддержать оккупацию части территорий Азербайджана. Это называется проявлением неуважения к территориальной целостности Азербайджана, поддержкой сепаратизма. То есть, ровно тем, что сама Россия сейчас демонстрирует по отношению ко всему миру. Вот так открыто и громко Путин признал, что Россия все эти годы была вовсе не беспристрастной в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Да, президент РФ громогласно признался, что он лично навязывал решение конфликта в ущерб международному праву, принципу территориальной целостности государств. Он пытался «урегулировать» конфликт за счет государственных, национальных интересов Азербайджана. И это при том, что РФ была страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. И это при том еще, что Россия и лично Путин не раз заявляли о признании и уважении территориальной целостности Азербайджана.

Вот — реальная цена его «уважения» к территориальной целостности Азербайджана и к своим же собственным заявлениям. Обратите внимание на его формулировки. Путин не говорит, что Армения оккупировала 20% территорий нашей страны. Он говорит, что РА контролировала семь районов Азербайджана. Осталось теперь ему признаться в том, что «контроль» этот имел место при максимальной политической, военной и иной поддержки Армении со стороны России.

«На наш вопрос – что будете делать, нам отвечали – будем сражаться. В конечном итоге все пришло к той ситуации, которая сейчас сложилась», — продолжил сеанс саморазоблачения президент России. Итак, он рассказал о том, что два бывших президента Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а это бывшие лидеры карабахской хунты, заняли максималисткую позицию, не желая следовать международному праву. И Путин делает вид, что у него не было механизмов отрезвления Кочаряна и Саргсяна.

В реальности, конечно же, они были. Но Россию устраивала ситуация, имевшая место до 44-дневной войны. Она позволяла Кремлю оказывать давление и на Баку, и на Ереван одновременно. Причем, как видим, даже больше на Баку, поддерживая Ереван в его планах по удержанию наших территорий под оккупацией. А кто пресек эти планы? Кто их обнулил? Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Именно политическое, военное, экономическое усиление нашей страны сделало невозможным сохранение того статуса-кво, который был выгоден РА и который поощрялся РФ. Проще говоря, азербайджанская армия разгромила в ходе 44-дневной войны не только армянскую армию, но и планы РФ.

Сомневающимся, предлагаю вспомнить Парад Победы на Площади Азадлыг, имевший место после окончания 44-дневной войны. Там была показана именно российская военная техника, взятая в качестве трофеев. Плюс, в Парке Военных Трофеев в Баку и по сей день выставлена российская военная техника, включая «Искандер», что использовалась армянской стороной против Азербайджана.

И нынешнее руководство РА, замечу отдельно, вовсе не было прозападным до 44-дневной войны. Оно было таким же пророссийским , как и прежние правители страны-оккупанта. «Карабах — это Армения и точка», вопил именно премьер-министр РА Никол Пашинян, который ныне пытается осуществить «финты ушами» в сторону Запада. Плюс, Россия поставляла, до и в ходе 44-дневной войны, оружие Армении. Официально и не официально. Так что, попытки Путина свалить все исключительно на нынешнее армянское руководство, которое «по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом»- это манипуляция.

Руководство РА вынуждено было на словах признать то, что признало. Дабы имитировать готовность к мирным переговорам. При этом финансирование карабахской хунты продолжается из государственного бюджета Армении. И Владимир Путин не может всего этого не знать. Как не может он и не понимать того, что официальный Ереван изменил свою риторику именно потому, что ждал от РФ прямого вмешательства в азербайджано-армянский конфликт.

И Россия вполне могла бы пойти на это, будь уверена в своей победе. Но в том то и дело, что она понимает как экономическую и военную мощь Азербайджана, так и наличие всесторонней поддержки Азербайджана со стороны Турции. Но этого, бесспорного и очевидного факта, Путин не признал. Впрочем, сказанного им оказалось достаточно, чтобы понять, какими были и остаются планы Кремля. Россия всегда действовала, действует и будет стараться действовать в строгом соответствии с известным постулатом «разделяй и властвуй».

Именно стараться действовать. Потому что реализовать на практике свои планы у нее уже не получается. А далее, мы вполне можем увидеть ситуацию, когда разделена будет сама РФ. И тогда азербайджанские политики разного уровня вполне могут попробовать себя в роли миротворцев, рассуждающих о том, что конфликты с участием России должны быть завершены так, чтобы под ее контролем остались Москва и Санкт-Петербург.