18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны.
Владимир Путин выразил признательность главе нашего государства за оказанное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. (AzerTac)