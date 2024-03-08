Интервью # с главой информационно-аналитического портала PolitRus, российским политологом Виталием Арьковым.

— Армения грозится, что может выйти из ОДКБ. Какова вероятность того, что Ереван пойдет на этот шаг?

— В ситуации с заморозкой членства Армении в ОДКБ дальше громких заявлений Никола Пашиняна и отзыва «для консультаций» представителя Еревана в Организации дело может и не пойти. Поскольку на проспекте Баграмяна осознают все печальные для себя последствия данного ошибочного решения, которое может привести к военному перевороту в Армении.

Хотя совершенно понятно, что сильнейшее давление в том числе и по данному вопросу на руководство Армении оказывают их новые «друзья» (на самом деле – хозяева) на Западе. Прежде всего, в Вашингтоне и Париже, который как транслирует волю «большого заокеанского брата», так и пытается заниматься на Южном Кавказе грязной политикой в собственных интересах.

Однако полностью выполнить приказ Запада – выйти из ОДКБ и разорвать военно-техническое сотрудничество с Россией – власти Армении пока не решаются, обоснованно опасаясь серьезных для себя последствий.

Дело в том, что Никол Пашинян так и не смог получить полный контроль над ВС Армении – ему не удалось завести на все ключевые посты лояльных людей.

Мы все помним его противостояние с армейским генералитетом во время Второй Карабахской войны и по ее завершению, когда в поражении и фактической капитуляции они публично обвиняли друг друга.

Вот и сейчас военная элита Армении открыто критикует Пашиняна за его политику в отношении ОДКБ, прямо заявляя о том, что данные действия направлены на ослабление обороноспособности Армении в интересах других стран и могут быть расценены как государственная измена.

Одновременно из Армении поступают сведения о том, что в случае отказа Пашиняна от анонсированных действий военные от слов готовы перейти к делу – заменить в правительственном комплексе зданий на проспекте Баграмяна предателей на патриотов. Речь о высокой вероятности военного переворота, после которого будут назначены досрочные парламентские выборы.

Эти действия почти наверняка будут поддержаны значительной частью армянского общества, где стремительно растет недовольство политикой Пашиняна – в т.ч. его прозападным курсом, который грозит неминуемым тяжелейшим кризисом в экономике Армении и массовым обнищанием домохозяйств.

Кроме того, в ответ на предательство Еревана закономерно Москва прекратит оказывать ему помощь, остановит по максимуму все проекты, на которых сейчас армянский крупный бизнес и высшая бюрократия получают сверхприбыли, сильно ограничит возможности для «специалистов» (трудовых мигрантов) из Армении по работе в России и переводам денежных средств в «офис» на содержание своих семей.

При этом Запад, как это уже неоднократно подтверждено на аналогичных примерах с другими странами, не станет ни взваливать на себя груз содержания Армении, ни вливать в ее экономику необходимые инвестиции.

— В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова объявляет, что между РФ и Армений проблем нет. Но они же есть, вы согласны с этим вопросом?

-В России исходят из того, что на руководящие посты в Ереване приходят то одни политики, то другие – кто-то из них продолжает исторически сложившееся сотрудничество с Москвой, кто-то ошибочно ведется на пустые обещания Вашингтона и Парижа. Однако это не отражается на многовековой дружбе российского и армянского народов.

И в этом разрезе слова представителя МИД России Марии Захаровой о том, что между Россией и Арменией нет проблем – абсолютно точно передают ситуацию.

Это у Никола Пашиняна и Ко возникнут серьезные проблемы с армянским народом, если он продолжит вести его к катастрофе. И, судя по всему, момент расплаты все ближе: согласно данным GALLUP International и других исследовательских компаний, на конец 2023 года личный рейтинг Никола Пашиняна колеблется в диапазоне 14 – 17%. Это рекордно низкий показатель за все время его пребывания у власти.

-Позиция Армении с подачи Запада ясна: вытеснить Россию из региона. Армянские власти замахнулись на то, что безопасность аэропорта «Звартноц» не должны обеспечивать российские военнослужащие. Мало того, с армянской стороны были озвучены мысли, что российских военнослужащих в этом вопросе аэропорту могут заменить турки. Это реально?

— Статус пограничных войск России, находящихся на территории Армении, регулируется соответствующим договором между Москвой и Ереваном, подписанным еще 30 сентября 1992 года. В нем прописано, что свои действия по охране государственной границы российские пограничники согласовывают с Президентом и Правительством Армении. Что неукоснительно выполнялось и в этом моменте не возникало вопросов. В т.ч. и по международному аэропорту «Звартноц». Пока взять его под контроль не захотели из Парижа. И скомандовали Еревану освободить место для французских военных и спецслужб. Которые, к слову, уже наводнили Армению и ведут себя по отношению к местному населению совершенно не как гости – скорее, как хозяева или белые колонизаторы в Африке.

Что касается Вашего вопроса о турецких пограничниках в аэропорту «Звартноц», то это несомненно утопично, но и такого развития ситуации нельзя исключать. В том случае, если нынешние власти Армении окончательно сойдут с ума и Россия (включая 102-ю базу Вооруженных сил России) полностью покинет территорию этой страны. И вот тогда Азербайджан и Турция закроют вопрос с восстановлением османского контроля над Эриванским ханством.