США в рамках вывода войск из Чада передислоцировали примерно 60 военнослужащих из африканской страны в Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского военного чиновника.

По его словам, состоялась безопасная и упорядоченная передислокация приблизительно 60 военнослужащих, которые продолжат свою работу.

До этого пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Пентагон подтвердил намерение вывести часть американского воинского контингента из Чада.

Пресс-секретарь Пентагона уточнил, что этот временный шаг является «элементом пересмотра военного сотрудничества», которое возобновится после президентских выборов в Чаде в мае.