Министерство обороны США подтвердило планы вывода части американского воинского контингента из Чада.

Как передает #, по словам пресс-секретаря Министерства обороны США Патрика Райдера, речь идет о временной мере.

«Насколько я понимаю, по мере продолжения переговоров с властями Чада Африканское командование Вооруженных сил США планирует перемещение некоторых войск США из Чада, отбытие части которых уже было запланировано», — заявил Райдер на брифинге. «Этот временный шаг является элементом пересмотра нашего военного сотрудничества, который возобновится после президентских выборов в Чаде 6 мая», — пояснил пресс-секретарь Пентагона.