Суд в Челябинске впервые в России принял решение о прекращении гражданства двух братьев, приехавших из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учета. Теперь они должны покинуть Россию, или же будут депортированы.

«При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. Исходя из этого Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд»,— сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

В МВД уточнили, что решение о лишении гражданства приняли в отношении «двух молодых людей 21 и 24 лет». При приобретении российского гражданства, как написали в пресс-службе, подлежащие постановке на воинский учет граждане обязаны явиться для этого в военкомат в течение 14 дней.