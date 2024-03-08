Власти Франции не намерены менять свою позицию и выводить контингент из Чада.

Как передает TASS, об этом заявил представитель президента Франции по Африке Жан-Мари Бокель, комментируя итоги переговоров с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби.

При этом, по его словам, правительство Франции готово сотрудничать с властями Чада для адаптации системы безопасности в регионе.

«Президент дал мне задание работать со Нджаменой над адаптацией и развитием нашего контингента с тем, чтобы лучше приспособиться к вызовам в сфере безопасности в регионе. Это не только вопрос количества, мы должны остаться, и мы останемся», — отметил он.

Сейчас в Чаде присутствует около 1 тыс. французских солдат.

В феврале 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен значительно сократить французский военный контингент в Африке. Le Monde тогда писала, что речь идет о сотнях французских солдат, которые находятся в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре. При этом отмечалось, что численность контингентов Франции в Чаде и в Джибути, где находится около 1,5 тыс. солдат, не изменится.