Советник по нацбезопасности Ирака аль-Араджи заявил, что Ирак принимает новые меры в отношении присутствия турецких войск на своей территории.

Он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются, и она «обязана вывести свои войска, как только боевики PKK (курдской военно-политической организации) больше не будут присутствовать на территории Ирака».

Это заявление сделано на фоне сегодняшнего визита глав МИД, Минобороны и разведки Турции в Ирак и предполагаемого визита в страну президента Эрдогана.(BasNews)