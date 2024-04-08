Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана передали представителям МВД Азербайджана пятерых членов организованной преступной группы, прибывших в Бишкек для осуществления заказного убийства и задержанных в киргизской столице.

Об этом сообщается на сайте пресс-центра ГКНБ.

«В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам. В связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также, согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана, по их запросу на территории международного аэропорта Манас (Бишкек) последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.

Пятеро граждан Азербайджана прибыли в Кыргызстан 20 марта с целью «распространения и укрепления своего криминального влияния», в том числе «преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления — заказного убийства», указывается в сообщении.

По информации кыргызской стороны, все они являются членами «транснациональной ОПГ» и причастны к «противозаконным действиям, связанным с незаконной деятельностью ОПГ».