Владельца компании «Вертекс Голд» Владимира Джуманбаева подозревают в финансировании организованной преступной группировки (ОПГ) ликвидированного Камчы Кольбаева.

Как передает # со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

В Кыргызстане Джуманбаев заочно арестован решением суда. Бизнесмена объявили в межгосударственный розыск, в том числе по линии Интерпола.

Сообщается, что Джуманбев, зная о преступной деятельности Кольбаева, установил с ним связь, чтобы под его покровительством вести совместные бизнес-проекты.

По версии следствия, сотрудники золодобывающей компании в Кыргызстане, владельцем которой был Джуманбаев, с 2021 по 2023 годы ежемесячно передавали криминальному авторитету по 1 млн сомов.

«Сам бизнесмен неоднократно проводил встречи с Кольбаевым в центре отдыха «Барс» на Иссык-Куле, куда прибывал на частном самолете», — говорится в релизе.

Расследование также показало, что компания Джуманбаева скрывала от госорганов реальные объемы доходов.