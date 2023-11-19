Президент Кыргызстана Садыр Жапаров усилил охрану председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Информацию «Азаттыку» подтвердил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

«С учетом исполняемых председателем ГКНБ обязанностей его охрана была усилена ранее, а сейчас она еще более усилена», — сказал Аскат Алагозов.

Ряд СМИ предположили, что такое решение связано с последними событиями, связанными с борьбой с организованной преступностью.

Известный как лидер организованной преступности Камчы Кольбаев (Камчыбек Асанбек) был убит 4 октября в Бишкеке в ходе спецоперации ГКНБ по его задержанию.

После смерти Камчы Кольбаева в Кыргызстане были задержаны десятки человек по подозрению в причастности к его организованной преступной группировке, а некоторых объявили в розыск. Среди них есть и несколько крупных бизнесменов.

В начале ноября Камчыбек Ташиев подтвердил связь экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова с Камчы Кольбаевым и заявил, что мафии Кольбаева и Матраимова в Кыргызстане больше не будет.

Камчыбек Ташиев был назначен председателем ГКНБ в октябре 2020 года после октябрьских событий. Он является близким соратником президента Садыра Жапарова.