На Борисовском кладбище Москвы, где завтра, 1 марта, планируются похороны оппозиционного политика Алексея Навального усилили охрану.

Рядом с кладбищем и у станции метро «Борисово» выставили полицейские патрули – по два-три человека. По периметру на каждом фонаре установили камеры наружного наблюдения, приготовили металлические ограждения, сообщает RusNews, выкладывая фото и видео.

На само кладбище полицейские пускают по паспорту, также нужно рассказать им о цели визита, передаёт телеграм-канал «Можем объяснить». Полицейские досматривают личные вещи, оправдывая это «предотвращением террористических операций».

Прощание с Навальным пройдёт в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в московском районе Марьино, где жил политик. После этого его планируют похоронить на Борисовском кладбище. (svoboda.org)