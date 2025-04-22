Похороны папы римского Франциска начнутся в субботу 26 апреля в 10:00 по местному времени, конклав начнется в период между 5 и 10 мая, сообщает Vatican News со ссылкой на декана коллегии кардиналов Джованни Баттисту Ре.

Вопросы организации прощания и похорон кардиналы определили на конгрегации в зале Синода утром 22 апреля.

Заупокойное богослужение возглавит куриальный кардинал Джованни Баттиста Ре.

В среду 23 апреля в 09:00 гроб с телом Франциска доставят из часовни Собора Святой Марты в Ватикане в папскую базилику Святого Петра в Риме в соответствии с завещанием папы Франциска и обновленной версией документа о порядке проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

Предполагается, что правительство Италии 22 апреля объявит в стране трехдневный национальный траур, пишет Corriere della Sera. Координировать организацию похорон поручили главе департамента гражданской защиты Фабио Чичильяно, который участвовал в координации задействованных структур на похоронах папы Иоанна Павла II в 2005 году.

Франциск умер утром в Светлый понедельник в возрасте 88 лет. В начале 2025 года он перенес тяжелое респираторное заболевание и долго лежал в больнице. Причиной смерти назван инсульт.

В завещании понтифик попросил похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре — одной из старейших в городе. Это — отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.