Пентагон недавно направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) на корабли в Красном море. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на неназванных чиновников.

По словам одного из них, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower была «в последние дни» переброшена из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы «поддержать потенциальный ответ» Соединенных Штатов на атаки хуситов.

Один из неназванных чиновников рассказал Politico, что американские военные также предоставили командирам возможность «нанести удар по хуситам».