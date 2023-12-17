Пентагон недавно направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) на корабли в Красном море. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на неназванных чиновников.

По словам одного из них, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower была «в последние дни» переброшена из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы «поддержать потенциальный ответ» Соединенных Штатов на атаки хуситов.

Один из неназванных чиновников рассказал Politico, что американские военные также предоставили командирам возможность «нанести удар по хуситам».

image
(Пока оценок нет)