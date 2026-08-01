УЕФА стремится добиться отставки Джанни Инфантино с поста президента Международной федерации футбола (ФИФА). Все 55 стран-членов УЕФА проголосуют за отставку швейцарца путём вынесения вотума недоверия, если он не сложит полномочия добровольно. Союз может инициировать такой вотум, имея в своём распоряжении всего 43 страны-члена. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, у УЕФА также есть план по дискредитации Инфантино, проект которого разработал сам швейцарец. Во время коррупционного скандала с бывшим президентом ФИФА Зеппом Блаттером Инфантино втайне разработал план по отдалению УЕФА от Международной федерации футбола и созданию альтернативной мировой футбольной организации (Инфантино работал в УЕФА до президентства в ФИФА в 2016 году). Этот план не был представлен официально. Однако теперь УЕФА рассматривает возможность применения подобных мер против самого Инфантино.

УЕФА ведёт работу по поиску нового президента Международной федерации футбола (ФИФА) на случай отставки Джанни Инфантино. В УЕФА считают, что на этой должности нужна «объединяющая» фигура. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в УЕФА восхищаются президентом конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктором Монтальяни. «Он обладает отличными лидерскими качествами», — сказал The Telegraph источник, знакомый с ситуацией.

Другим вариантом может стать президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, который в 2016 году проиграл Инфантино на выборах президента ФИФА.

В субботу, 1 августа, УЕФА публично выразил недоверие к руководству ФИФА после разработки ей проекта по продаже доли прав на чемпионат мира и другие турниры частным инвесторам. (championat.com)