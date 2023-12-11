Сейм (нижняя палата парламента) Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает РИА Новости.

В голосовании участвовало 456 депутатов из 460 списочного состава. За вотум доверия выступил 190 законодатель, против — 266. После голосования спикер сейма Шимон Холовня объявил перерыв на час и созвал в своем кабинете совет старейшин. После перерыва сейм приступит к процедуре выдвижения своего кандидата на должность премьера.

Отмечается, что пока в Польше не появится новое правительство, Моравецкий остается техническим премьер-министром.