В Москве решили отказать в назначении депутата парламента Армении от фракции «Гражданский договор» Гургена Арсеняна на пост посла Армении в России.

Об этом армянскому изданию «24News» сообщили информированные источники.

Недавно в прессе распространились сообщения о том, что власти намерены сменить посла Армении в России Вагаршака Арутюняна и назначить вместо него Гургена Арсеняна. Однако российская сторона учла ряд антироссийских высказываний Арсеняна в парламенте, прежде чем принять решение об отказе в назначении.