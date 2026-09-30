США в очередной раз ужесточили санкции против Кубы, введя дополнительные ограничения на финансовые операции с островным государством и его частным сектором. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов США.

Американские власти запретили финансовые операции с кубинскими организациями, связанными с силовыми структурами и конгломератом Grupo de Administración Empresarial S.A.

Минфин США также отменил генеральную лицензию, действовавшую с 2024 года и позволявшую американским банкам обрабатывать долларовые платежи с участием Кубы при условии, что отправитель и получатель находились за пределами США и операции не затрагивали интересы американских граждан.

Кроме того, ведомство отменило разрешение, позволявшее американским банкам открывать и вести счета кубинских граждан, являющихся независимыми предпринимателями частного сектора. Доступ кубинских частных предпринимателей к американской банковской системе был разрешен в 2024 году при администрации Джо Байдена в рамках мер поддержки частного сектора Кубы.

Новые ограничения также затронули некоторые категории поездок на Кубу, разрешенные при администрации Барака Обамы. В частности, для участия в отдельных программах культурного обмена, конференциях и профессиональных встречах гражданам США теперь потребуется разрешение американских властей.