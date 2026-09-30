Попытки Катара на этой неделе добиться дипломатического прогресса между США и Ираном не принесли результатов, поскольку стороны не готовы идти на уступки. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, отсутствие заметного прогресса повышает риск возобновления боевых действий между двумя странами. Журналисты допускают, что президент США Дональд Трамп может возобновить военную операцию после промежуточных выборов в конгресс, намеченных на ноябрь.

Катарские представители намерены продолжить дипломатические усилия, однако разочарованы позицией обеих сторон, утверждают источники портала.

28 сентября обсуждалось компромиссное предложение Катара, предусматривающее снятие блокады с Ирана в обмен на уступки Тегерана по ядерной программе. Во встрече участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Однако прогресса достичь не удалось.

«Переговоры зашли в тупик. Иран выдвигает требования, которые США не могут принять, а США считают, что они выигрывают, поэтому нет необходимости идти на компромисс», — сказал источник.