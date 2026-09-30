КНДР не причастна ко взрыву мин в демилитаризованной зоне. Об этом заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон, передает ЦТАК.

«В последнее время военные бандиты Республики Корея совершили очередную провокацию, опубликовав «результаты расследования» в связи со взрывом мины, произошедшим в районе южной границы. <…> Конечно, в подобном фарсе нет ничего нового», — сказала политик.

Ким Е Чжон добавила, что КНДР уже два года строит заграждения в районе границы. По ее словам, это суверенное право Пхеньяна, которое не связано с военными целями. В связи с этим страна может нанести ответный удар, если войска Южной Кореи откроют огонь по северокорейским военнослужащим.