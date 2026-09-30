Министр обороны Великобритании Лорд Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в VI Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.

Как сообщает #, об этом на своей странице в соцсети Х написал посол Великобритании в Баку Данкан Норман.

«Впервые министр обороны Великобритании Вернон Коакер и представители 18 британских компаний принимают участие в выставке ADEX. Также приятно видеть на мероприятии посла Великобритании в Азербайджане Элина Сулейманова. Посетив наш стенд на выставке, вы сможете ознакомиться с передовым опытом, инновациями и возможностями мирового уровня, которые предлагает Великобритания в сфере обороны», — отметил Норман.