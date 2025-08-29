Власти Великобритании запретили участникам из Израиля принимать участие в крупной оружейной выставке DSEI в Лондоне в связи с ситуацией в секторе Газа.

Как сообщает издания Politico, «решение израильского правительства усилить военную операцию в секторе Газа является неправильным. В связи с этим мы можем подтвердить, что ни одна из израильских делегаций не будет приглашена», — говорится в сообщении, основанном на словах представителя выставки.

Источники газеты добавили, что запрет может быть снят только в случае, если израильское правительство продемонстрирует приверженность международному гуманитарному праву в секторе Газа и на других спорных территориях.