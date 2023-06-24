CinemaPlus в этом году представил Азербайджан на международной выставке CineEurope, проходящей в Испании, городе Барселона, где участвовало большое количество стран мира, сообщает #.

На мероприятии CineEurope-2023 присутствовали лучшие студийные представители, новейшие технологии и новинки киноиндустрии от голливудских и европейских студий.

CineEurope, созданная The Film Expo Group, является официальным мероприятием Международного союза кинотеатров (UNIC), международной торговой ассоциации, предоставляющей экспонентов кино и их национальные ассоциации на 38 европейских территориях.

CineEurope, созданная The Film Expo Group, является официальным мероприятием Международного союза кинотеатров (UNIC), международной торговой ассоциации, предоставляющей экспонентов кино и их национальные ассоциации на 38 европейских территориях.

Со стороны CinemaPlus на выставке CineEurope участвовали директор сети кинотеатров CinemaPlus – Мурат Джамчы и Председатель Наблюдательного Совета сети кинотеатров CinemaPlus — Заур Дарабзаде. Они заключили контракты с ведущими мировыми киностудиями на показ фильмов следующих новых сезонов. Среди этих компаний были такие студии, как Universal Pictures, Sony Pictures, The WaltDisney Company, Paramount Pictures и Warner Bros. Кроме того, представители ознакомились с новейшими технологиями, предназначенными для кинотеатров, и были проведены встречи с руководителями компаний, которые их представили.

«CinemaPlus» продолжает вводить новшества, чтобы представить лучшее своим зрителям, показывать в Азербайджане киноманам фильмы, которые выходят в тот же день, что и во всём мире.