Министерство военного производства Египта представило боевую машину пехоты (БМП) Sena 200 на выставке Egypt Defence Expo (EDEX 2023). Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что ставшая развитием советской БМП-1 машина разработана в Египте. Основным отличием Sena 200 от советской машины стала улучшенная баллистическая защита, которая соответствует четвертому уровню стандарта STANAG 4569. БМП должна обеспечивать защиту от бронебойных пуль Б-32 патрона калибра 14,5 миллиметра.

БМП получила энергопоглощающие сиденья, которые снижают нагрузки на экипаж и десант при подрыве на мине. Также противоминную стойкость улучшает дорожный просвет в 360 миллиметров. Дополнительно машину можно оснастить решетчатыми экранами из армированных арамидных волокон.