Испанское правительство отменило контракт на сумму около 700 миллионов евро на поставку ракетных установок израильского производства, что произошло на фоне шагов Мадрида в знак протеста против гуманитарной ситуации в Газе.

Контракт, заключенный с консорциумом испанских компаний, предусматривал приобретение Испанией 12 ракетных систем SILAM, разработанных на основе системы Puls израильской группы Elbit Systems, передает eurointegration.com.ua.

Его отмена была зарегистрирована на платформе государственных закупок Испании документом от 9 сентября.

В тот же день Мадрид окончательно отменил другой контракт, который предусматривал, в частности, приобретение 168 противотанковых ракетных установок, которые должны были быть изготовлены в Испании по лицензии израильской компании стоимостью 287,5 млн евро – об этом было объявлено еще в июне.