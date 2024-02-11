Департаментом городского имущества города Москвы было принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Такую информацию разместил МИД РФ на своем сайте.

Отмечается, что решение о расторжении договора об аренде земельного участка с украинской стороной было принято по принципу взаимности, поскольку в апреле 2023 года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России в Украине.

Россия проинформировала Киев о расторжении договора аренды, говорится в сообщении для прессы.

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года — в день начала российского военного вторжения в Украину. В этот день президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатиечких отношений с РФ. 13 марта 2022 года МИД Украины объявил о прекращении работы всех консульств страны на территории России. (DW)