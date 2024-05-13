Продолжается процесс вывода российских военнослужащих из приграничных с Азербайджаном районов Армении.

Об этом пишут на армянские телеграм-каналы.

С сегодняшнего дня российские пограничники начали покидать расположенные на границе с Азербайджаном опорные пункты в Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаргуникской, Араратской и Тавушской областях Армении.

Со вчерашнего дня российские пограничники начали покидать установленные в декабре 2020 года пограничные посты между Горусом и селом Чакатен Гафанского района.

Напомним, договоренность об этом была достигнута на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 9 мая. Согласно договоренности, российские военные должны покинуть свои позиции на основании устной договоренности после 44-дневной войны.