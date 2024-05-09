Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна в среду в Москве был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении граничащих с Азербайджаном, но они останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

«Да, это действительно так. Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован», — сообщил он «Интерфаксу» в четверг.

При этом Песков отметил, что «опять же, по просьбе армянской стороны наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе». «Они там останутся и продолжат выполнять свои функции», — уточнил представитель Кремля.

В целом, по его словам, на встрече Путина и Пашиняна «в основном обсуждалась положительная динамика развития наших торгово-экономических отношений».

В Армении также подтвердили, что российские пограничники и военные пункты, дислоцированные в ходе 44-дневной войны и после нее в марзах Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, прекратят свою дислокацию и покинут эти пункты.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции «Гражданский договор» НС РА Айк Конджорян.

«Согласно достигнутой договоренности, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные в ходе 44-дневной войны и после нее в марзах Тавуш, Сюник, Вайоц Дзор, Гегаркуник, Арарат, прекратят свою дислокацию и покинут эти пункты. На самом высоком уровне было также одобрено решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту «Звартноц»», — написал Конджорян.