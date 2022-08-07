Американский миллиардер Илон Маск, владелец компаний SpaceX и Tesla и самый богатый человек мира потребовал у Twitter раскрыть механизм, при помощи которого социальная сеть определяет фейковые аккаунты. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в соцсети.

Маск сообщил, что если Twitter объяснит метод выборки 100 аккаунтов соцсети и критерии подтверждения подлинности учетных записей, то миллиардер приобретет компанию на первоначальных условиях.

Еще самый богатый человек планеты вызвал на публичные дебаты главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала. На них Илон Маск предлагает обсудить, какой процент аудитории социальной сети составляют фейковые учетные записи.