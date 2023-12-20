В Медиа-центре Укринформа в Киеве при поддержке Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ) и Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) состоялась пресс-конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает #.

Ученые и общественные деятели приняли участие в конференции, организованной на тему «Роль Гейдара Алиева в украинско-азербайджанских отношениях». В конференции по видеосвязи приняли участие руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Украина, депутат Кямран Байрамов, депутаты Рази Нуруллаев, Мазахир Эфендиев, Сабир Гаджиев и Азер Керимли.

На мероприятии был показан короткометражный фильм, посвященный жизни и творчеству Гейдара Алиева.

Руководитель рабочей группы по украинско-азербайджанским межпарламентским связям Кямран Байрамов рассказал о вкладе Гейдара Алиева в развитие отношений между народами Азербайджана и Украины, в том числе в углубление украинско-азербайджанских связей, а также в межпарламентское сотрудничество.

Генеральный секретарь МФАМ Хикмет Джавадов рассказал о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере строительства диаспоры, особенно о его роли в формировании азербайджанской диаспоры Украины. Х.Джавадов отметил, что данная встреча является четвертым мероприятием, проводимым в разных уголках Украины при поддержке Международного фонда азербайджанцев мира по случаю 100-летия Гейдара Алиева.

Исполнительный директор Рады азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов рассказал о вопросах интеграции азербайджанцев, проживающих и работающих в Украине.

На мероприятии выступили ученые – доктор исторических наук, преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия» профессор Фархад Туранлы, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, директор Института всеобщей истории, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор исторических наук, профессор Андрей Кудряченко, преподаватель кафедры Конституции, международного права и публичного права Киевского университета интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия», Заслуженный работник образования Украины, доктор юридических наук профессор Ариф Гулиев рассказали о заслугах Гейдара Алиева перед украинским народом, поделились воспоминаниями о его встречах с азербайджанцами во время визитов в Киев.

После мероприятия в Доме актеров в Киеве при поддержке МФАМ и Центра культуры имени Муслима Магомаева, возглавляемого народным артистом Украины Гурбаном Аббасовым, был организован концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева. Активную роль в организации концерта приняла солистка ансамбля «Азербайджан» Наталия Кудряшова.

На прошедшем с аншлагом концерте прозвучали любимые музыкальные номера Гейдара Алиева на азербайджанском и украинском языках.

На концерте приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, сотрудники дипломатического корпуса, руководитель рабочей группы по украинско-азербайджанским межпарламентским связям Валерий Колюх, председатель ОДАУ, советник Верховной Рады Хикмет Джавадов, исполнительный директор Рады азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов, другие официальные лица, активисты диаспоры и местные представители общественности.