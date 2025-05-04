Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева в скором времени представит свою интерпретацию одного из шлягеров легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева. Об этом # сообщили в пресс — службе артистки.

Произойдет это на вечере памяти Муслима Магомаева, который пройдет в рамках международного музыкального фестиваля DREAM Fest 24 июля – какую именно песню М.Магомаева исполнит Т.Агаева, на данный момент остается секретом.

Отметим, что в уникальном трибьют-шоу, собравшем звезд со всех уголков мира, свою интерпретацию бессмертных песен легендарного артиста исполнят также EMIN, Jony, Алессандро Сафина, Ани Лорак, Алсу, Artik & Asti, Фаик Агаев, Зульфия Ханбабаева, Ирина Дубцова и др.