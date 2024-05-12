Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева исполнила в новой интерпретации песню 23- летней давности «Gözlərim», сообщает #.

В новой работе звезды отечественной эстрады также приняли участие композитор Джамал Гурбанов и молодой певец Исмаил Алиев.

Под своей публикацией в Instagram артистка написала следующее: «Исполнить песню «Gözlərim» по новому предложили Джамал и Исмаил, и я согласилась. Созданная работа мне очень понравилась, и в результате получилась прекрасное совместное исполнение».

Напомним, много лет назад композиция «Gözlərim» пользовалась большой популярностью.