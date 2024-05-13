Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева, принимавшая участие в фестивале «Xarı bülbül» в Шуше, поделилась видео, на котором вживую исполнила композицию, вызвав бурю эмоций у своих подписчиков.

Как сообщает #, поп-звезда исполнила композицию, синтезировав стихотворение народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна «Şuşa haqqında ballada», а также произведение азербайджанского и советского поэта Расула Рзы «Şuşam mənim».

Напомним, накануне в Шуше прошла торжественная церемония открытия VII международного музыкального фестиваля «Xarı bülbül».