США и союзники примут меры, чтобы лишить палестинское радикальное движение ХАМАС финансирования. Об этом заявил замглавы минфина США Уолли Адейемо, пишет РИА Новости.

Он ожидает, что уже в ближайшее время можно будет увидеть от партнеров действия для закрытия благотворительных организаций, которые могут давать деньги ХАМАС. Адейемо отметил, что некоторые действия будут делать незаметно без объявления.

До этого США расширили список санкций против лиц, связанных, по мнению Штатов, с движением ХАМАС. Чиновники отметили, что новые меры должны ударить по дополнительным активам в инвестиционном портфеле ХАМАС.

Под санкции попали члены иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), официальный представитель ХАМАС в Иране, а также организация в секторе Газа, через которую Иран якобы спонсировал ХАМАС и союзную ему группировку «Исламский джихад».