Власти Эстонии ищут способ запретить гражданам России и Беларуси участвовать в голосовании на территории страны. Премьер Кая Каллас заявила, что для этого потребуется изменить Конституцию.

Сейчас голосовать на муниципальных выборах могут все жители Эстонии старше 16 лет, в том числе граждане третьих стран, а также лица без гражданства.

По словам Каллас, изначально власти хотели приостановить избирательное право россиян и белорусов быстро, не переписывая конституцию, чтобы граждане государств-агрессоров не могли им воспользоваться до окончания войны в Украине. Для этого было найдено юридическое решение, которое работало бы так же, как и в случае с заключенными. Однако президент и канцлер права его отвергли, указав на необходимость изменения основного закона страны.

Каллас отметила, что следующим шагом властей будет обращение в минюст. Ведомство проанализирует ситуацию и подготовит новые предложения для решения вопроса. «Возможно, Рийгикогу [парламент] действительно поддержит этот вариант подавляющим числом голосов. Как известно, конституцию мы можем изменить либо очень значительным большинством, либо двумя следующими друг за другом составами», — добавила премьер.

С инициативой лишить россиян права голоса на местных выборах выступил в августе 2023 года минюст Эстонии. Ведомство отмечало, что республика «не в состоянии обеспечить свободу» таких лиц «от влияния страны их гражданства», и указало на случаи мобилизации местных жителей с паспортом РФ.

Следующие муниципальные выборы в Эстонии пройдут в октябре 2025 года. На сегодня в республике проживают 67 тысяч россиян. (moscowtimes.ru)