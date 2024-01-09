В Европейском парламенте инициировали петицию для лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете ЕС.

«Это решительно отличается от всего, что мы делали до сих пор в отношении Венгрии – процедура, предусмотренная частью 2 статьи 7 Договора о ЕС, никогда не была инициирована», – говорится в заявлении депутата Европарламента Петри Сарвамаа, которое приводит РБК.

Депутат подчеркнул, что механизм принятия решений в ЕС застрял из-за Виктора Орбана.

«Сейчас или никогда. Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Совете», – добавил он.

Также евродепутат считает, что таким образом можно будет продемонстрировать недопустимость шантажа в ЕС. У членов Евросоюза есть время до пятницы, чтобы подписать петицию, которую Сарвамаа назвал исторической, после чего она будет отправлена главе Европарламента Роберте Мецоле.