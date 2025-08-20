«Мы теряем язык. А вместе с ним теряем и себя» — говорит Айгуль, учительница башкирского языка из Уфы.

В её школе теперь только один час «родного языка» в неделю. С 2025 года этот предмет даже официально переименовали в «язык народов России». Казалось бы, формальность. Но именно такие «мелочи» выталкивают национальные языки на обочину, превращая их в факультатив, в красивый атрибут, а не в основу самоидентичности.

Образование: «родной» только по названию

В Татарстане число школ с преподаванием на татарском сократилось более чем на 15% за год.

В Башкортостане количество учителей башкирского языка за пять лет уменьшилось вдвое.

«Русский язык доминирует, — признаётся один из директоров сельской школы. — А наши языки остаются для галочки. Детям всё труднее воспринимать их как живую речь, а не музейный экспонат».

Символы автономии стираются

В Казани уже нельзя произнести гордое слово «президент». Этот титул отменён, и теперь руководитель региона лишь «глава». Для Москвы это «унификация», но для татар — болезненный удар по символу автономии.

В Башкортостане за национальную активность расплачиваются свободой. История Фаила Алсынова — активиста, осуждённого за слова на башкирском митинге, — вызвала массовые протесты. Более тысячи человек задержаны, десятки получили штрафы и уголовные дела.

«У нас забирают не только язык, но и право голоса», — говорит участник тех событий, попросивший не называть его имени.

Война и непропорциональные потери

Удары украинской войны обрушились на тюркские регионы особенно тяжело.

В Туве — маленьком регионе с населением всего 0,3% от всего РФ — потери составляют 1,2% от общего числа погибших.

В Башкортостане и Якутии ситуация схожая: молодые мужчины с родными языками и культурой уходят на фронт и не возвращаются.

По данным BBC и «Медиазоны», среди погибших тюрки и другие нерусские народы представлены в 2–3 раза больше своей доли в населении.

«Мы хороним почти каждую неделю, — рассказывает житель деревни в Туве. — Мужчин становится меньше, а вместе с ними уходит и будущее».

Фестивали вместо прав

Официальная Москва любит показывать яркую картинку: фестивали «Родной язык», концерты, выставки костюмов.

Но за этой мишурой нет реальной поддержки.

По докладу ЮНЕСКО (май 2025 года), более десяти тюркских языков России находятся на грани исчезновения — от ногайского до долганского.

«Это не развитие, а фольклоризация, — отмечает эксперт. — Язык загоняют на сцену, но выдавливают из школы и улицы».

Итог: тревожный сигнал для всего тюркского мира

ОБСЕ в своём отчёте 2024 года констатировала: права национальных меньшинств в России системно урезаются, автономия превращается в фикцию.

Freedom House в рейтинге «Свобода в мире» (2025) дала России всего 6 баллов из 100 по критерию «права этнических меньшинств».

И это не только проблема России. Для всего тюркского мира — это сигнал: сегодня у народов отнимают язык, завтра могут отнять и самих людей.