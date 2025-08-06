В рамках первого международного чемпионата Pastry & Bakery Chefs Baku Cup 2025 Баку посетили талантливые шефы из Турции, Пакистана, Узбекистана и Ирана.

Как сообщает #, Иран на чемпионате представляла команда Кулинарной академии “Paprika” и Тебризской кулинарной ассоциации, возглавляемой Севинч Мусави.

После завершения чемпионата в поселке Балаханы, в ресторане национальной кухни “Qovurma” шефа Али Хейдара, состоялась уникальная презентация тебризских сладостей.

Гостям были предложены древние тюркские и азербайджанские десерты, среди которых — шафрановая тебризская халва, более 30 видов курабье и других сладостей, свыше десяти сортов чая – с шафраном, лепестками роз, корицей и ароматными травами.

В дегустации приняли участие международные судьи из Пакистана, Шри-Ланки, Катара, Дубая, Турции, а также известные азербайджанские шеф-повара.

В ходе мероприятия президент Бакинской кулинарной ассоциации Илькин Акбарзаде вручил почетное членство, медаль и сертификат президенту Тебризской кулинарной ассоциации Севинч Мусави.

Команда из Ирана, представившая исконные древние азербайджанские сладости, также была награждена сертификатами и памятными подарками.