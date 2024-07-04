На острове Сулавеси в Индонезии найдены самые древние из известных на данный момент образцы наскальной живописи. Австралийские и индонезийские археологи утверждают, что им не менее 51 тысячи лет.

Сценка на стене пещеры горы Карампуанг сделана красной краской. Она изображает большую свинью или кабана и трёх охотников, вооружённых палками и копьями. Вокруг неё есть и другие следы красной краски, так что, возможно, изначально роспись была больше.

По словам учёных, это самый ранний образец сюжетного рисунка. Он на пять тысяч лет старше, чем росписи на острове Борнео, которые ранее считались самыми древними. Находка может помочь науке понять, как давно человечество начало проявлять способности к творчеству – не только к рисованию как таковому, но и к осознанию сюжета и изображению историй.

Самыми ранними примерами художественной деятельности человека считаются насечки на камне и орнаменты в пещерах Африки – им от 75 до 100 тысяч лет. Рисовать фигуры люди научились позже. (svoboda.org)