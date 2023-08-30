Стоимость продуктов питания в нашей стране постоянно растет. Доходы же у большого процента граждан остаются на том же уровне, а если и увеличиваются, то за ценами все равно не поспевают. Понятно, что в такой ситуации многим не до путешествий, походов по ресторанам и других радостей жизни. Да и сформировать финансовую подушку безопасности часто не из чего. Людям приходится около половины, а то и больше, заработанного тратить на еду, остальное уходит на оплату коммунальных услуг и покупку самого необходимого. Многие вынуждены переходить на более дешевые, что нередко означает худшее качество, продукты.

Цены снижаются, пожалуй, только на сезонную сельскохозяйственную продукцию. На все остальное они растут, в том числе на мясо. Согласно статистике Госкомитета, среднемесячные расходы населения увеличились. С января по июль 2023 года среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения достиг 437,9 манатов. Это на 15,3% (58,1 манат) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднестатистический гражданин ежемесячно тратил на продовольственные товары, напитки и табачные изделия порядка 247 манатов.

Сервис скидок Picodi.com подсчитал, сколько денег тратят на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в разных странах. В США, например, эта цифра составила менее 7% дохода, в Сингапуре – 8,4%, в России – 29%, в Молдове – 41,1%. Азербайджан расположился на 95-м месте с 43,6%. Сложнее всего приходится жителям африканских стран, так, в Кении на эти цели население тратит 56% дохода. Если же говорить о стоимости продуктов питания, то одни из самых дорогих они в Швейцарии ($359 в месяц на человека) и Норвегии ($341). Среднестатистический россиянин тратит в месяц $146, а азербайджанец – $102.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, комментируя # эту информацию, отметил, что заработная плата в Азербайджане очень низкая по сравнению со многими другими странами, потому не удивительно, что многие граждане тратят почти половину заработанного на продукты питания.

«Надо учитывать, что и фермеры, и посредники рассчитывают на хороший доход, не имея стабильного заработка. Но проблема в том, что многие посредники и компании стремятся получить максимальную прибыль, из-за чего стремительно идет рост цен на продукты питания. Раньше население расходовало в год на продукты питания и табачные изделия сумму в эквиваленте 2 миллиарда долларов, а сейчас уже около трех миллиардов», – говорит он.

По его словам, в некоторых случаях подорожание имеет под собой ряд объективных причин. Например, мясо растет в цене из-за сокращения пастбищ, дорогих кормов. Отметим, что подорожание сельхозпродукции фермеры объясняют повышением цен на удобрения.

«Но в целом экономического обоснования для таких высоких цен на продукты питания местного производства я не вижу. Что касается привозных товаров, то и тут складывается интересная ситуация, ведь курс доллара по отношению к манату не изменился. В Азербайджане, в отличие, например, от России логистические расходы не должны были повыситься, так что это тоже не может быть причиной подорожания. Если говорить о повышении стоимости той или иной продукции на мировом рынке, то, – отмечает Агаев, – этот фактор, безусловно, влияет на рост цен на товары иностранного производства. Но нередко они повышаются в цене намного выше, чем этого можно было ожидать. В то же время, по нашим наблюдениям, в стране стали выбрасывать больше продукции. Речь, в первую очередь, о сельскохозяйственной продукции, которую не успевают реализовать и она гниет. В итоге, за это все равно платит потребитель».

Экономист Рауф Гараев отметил, что на стоимость продуктов питания в Азербайджане оказывает влияние ряд факторов.

«Это, конечно, инфляция, и для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо усиленно развивать внутреннее производство. Еще один пункт: монополия. До сих пор в стране не принят Кодекс о конкуренции, на который можно было бы опираться в таких случаях. Но некоторые шаги для улучшения ситуации все-таки предпринимаются. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать – то, что многие граждане покупают больше, чем нужно. Люди боятся, что завтра им придется купить товар дороже, чем сегодня, и нередко набирают впрок нескоропортящиеся продукты. Впрочем, и продукты питания с коротким сроком годности зачастую покупают больше, чем нужно, скажем, не одну буханку хлеба, а три, килограмм апельсинов, а не один, даже если больше одного не нужно», – говорит Гараев.

По его словам, у многих в памяти живы воспоминания о временах дефицита в 90-ых годах прошлого века. Потому они подсознательно покупают больше продуктов, когда у них есть такая возможность. Высокий спрос порождает повышение цен. Этот спрос можно назвать искусственным, связанным с психологией потребителя.