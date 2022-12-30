Граждане Азербайджана давно привыкли к тому, что немалая часть их средств тратится на еду, а в этом году среднемесячные расходы выросли еще больше. За 11 месяцев этого года житель страны в среднем потратил на товары розничной торговли 407,4 маната, что на 59,5 маната больше аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным Госкомстата, за 11 месяцев этого года среднемесячные расходы на напитки и табачные изделия составили 229 манатов, на непродовольственные товары – 178,4 маната. В отчетный период 51,7% средств, потраченных населением, пришлось на продукты питания, сообщает Sputnik Азербайджан.

Для примера, жители Люксембурга тратят на продукты питания в среднем 8,4% своих доходов, в Нидерландах цифра чуть выше – 8,7%. В Молдове и в Беларуси – более 35%. Россияне, по некоторым подсчетам, тратят на еду 32% доходов, а жители Казахстана – 53%.

Понятно, что тратя больше половины своих доходов на еду, многие наши граждане покупают только самое необходимое. Тут уж не до кулинарных изысков, не до походов в рестораны и салоны красоты, не до путешествий и т.д.

«Боюсь, что если цены и дальше продолжат так расти, в супермаркеты буду ходить как в музей. Продовольственная инфляция по-настоящему пугает. Уже многие продукты исключили из своего меню, они повысились в цене почти в два раза. Стараюсь экономить, покупать по акциям, и все равно чек на кассе часто неприятно удивляет. Закупились довольно простыми продуктами на новогодний стол. На деликатесы денег нет, да и на подарки их не осталось, порадуем небольшими презентами только детей», – говорит покупательница в одном из магазинов.

О том, что простой поход за покупками превращается в стресс из-за постоянно растущих ценников, говорят многие. Тем более, что зарплаты в основном стоят на месте.

Траты на лекарства в этом году тоже увеличились – в январе-ноябре 2022 года они выросли на 11,1% процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Экономист Натиг Джафарли подчеркивает в беседе с #, что если брать международную практику, есть такой индикатор, который позволяет понять, как живут люди в стране. Речь идет о соотношении заработной платы к их тратам на продукты питания. В развитых странах этот показатель составляет порядка 12%. До 20% считается нормой, а выше – уже показатель бедности.

«Если брать данный индикатор, то в Азербайджане в этом плане плачевное состояние. Граждане на продукты питания, лекарства и коммунальные услуги тратят примерно 70% своих доходов. Это очень высокий показатель, и он говорит о том, чтобы многие, мягко говоря, не живут хорошо. Отмечу, что надо учитывать инфляционные процессы, которые усилились, начиная с 2020 года. Сейчас мы видим двухзначную инфляцию в Азербайджане, и это существенно влияет на реальные доходы населения. Ее уменьшение должно быть одной из основных задач правительства Азербайджана. Подобное мы видим в ряде других стран, которые стараются усиленно бороться с инфляцией. К сожалению, в Азербайджане пока существенных шагов в этом направлении мы не видим.

Есть объективные причины, которые от правительства не зависят. Сейчас общемировая тенденция роста цен, а Азербайджан почти на 75% зависит от импорта продуктов питания и на 94% от импорта лекарств. Это означает, что любые изменения цен на мировых рынках сразу же на нас действуют. Но есть и рычаги, которые может использовать правительство для уменьшения роста цен. Долго обсуждается вопрос о том, что надо уменьшить налог на добавленную стоимость продуктов питания. 80% населения страны отовариваются в сетевых маркетах, а все они являются плательщиками НДС. И мы, как потребители, на кассе платим на 18% больше, чем стоит продукт питания. Мы давно предлагали снизить цифру хотя бы до 2%, что существенно могло бы уменьшить инфляционные процессы в стране. А таможенные пошлины на продукты питания и лекарства надо вообще убрать хотя бы на год-два. Если предпринять эти шаги, в 2023 году население не так будет страдать от роста цен, как это было последние два года», – говорит Джафарли.

Что касается местного производства продуктов питания, то, как отмечает экономист, в сельском хозяйстве определенный рост есть и для этого предпринимаются стимуляционные шаги, такие, как увеличение дотаций.

«Однако у нас нередко говорят о том, что мы сами себя можем полностью обеспечить продуктами питания в будущем. Но это не произойдет. Надо учитывать, – подчеркивает эксперт, – объем плодородной земли в Азербайджане, водные, человеческие ресурсы. Вообще нет страны, которая могла бы себя на 100% обеспечить продуктами питания. Рост производства происходит в последние годы, но изначальные цифры были очень маленькими. Если даже каждый год будет рост производства сельскохозяйственной продукции на 10-13%, в лучшем случае через пять лет, мы сможем обеспечить себя на 50%».