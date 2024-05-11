Медицинские службы Сан-Франциско тратят в год $5 млн на бесплатную раздачу спиртных напитков бездомным алкоголикам. Программа, призванная снизить число разнообразных происшествий с их участием, подверглась критике выступающих за воздержание активистов, сообщает газета San Francisco Chronicle.

В публикации указывается, что «алкогольная программа» была создана в Сан-Франциско четыре года назад. Она призвана оказывать помощь бездомным, которые употребляют чрезмерное количество спиртного и становятся одними из самых активных пользователей экстренных служб.

Эксперты выражали уверенность в том, что такие меры, несмотря на кажущуюся нелогичность, помогали «держать людей подальше от улиц и отделений неотложной помощи, тюрем или моргов». Чиновники общественного здравоохранения Сан-Франциско обнаружили, что город сэкономил 1,7 миллиона долларов за шесть месяцев за счет сокращения количества вызовов экстренных служб.

Изначально программа предполагала наличие 10 коек и 55 клиентов, впоследствии их число удвоилось. Годовые траты на эти цели составляют $5 млн.

«Медсестры раздают участникам регламентированные дозы водки и пива в определенное время суток в соответствии с планами ухода», — поясняется в публикации.

Эти усилия подверглись критике местных активистов, пропагандирующих воздержание. В частности, Адам Натан, генеральный директор компании, занимающейся искусственным интеллектом, заявил, что предоставление бесплатных доз наркоманам и алкоголикам не решает их проблем.

У программы, впрочем, нашлись и защитники. Шеннон Смит-Бернардин, профессор Школы медсестер Калифорнийского университета в Калифорнии пояснила, что цель этих усилий и трат — стабилизировать употребление алкоголя участниками, «чтобы они не пили беспробудно».

Окончательного решения о судьбе программы не принято, общественные дискуссии продолжаются.