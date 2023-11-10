Китай и США официально подтвердили, что Джо Байден и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу 15 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Они постараются договориться о стабилизации отношений, ухудшавшихся в последние годы, обсудят экономические связи и ситуацию в горячих точках, как нынешних (Израиль, Украина), так и потенциальных (Тайвань).

Последний раз лидеры США и Китая общались ровно год назад – на саммите «большой двадцатки» в Бали. С тех пор Си Цзиньпин дважды встречался с Владимиром Путиным, в Москве и Пекине, причем его мартовский визит в Россию стал единственной зарубежной поездкой в 2023 г. А вот на очередной саммит «двадцатки» в Дели в сентябре Си не поехал – впервые. В США он последний раз был в 2017 г. и общался еще с Дональдом Трампом.

В разговоре с репортерами два высокопоставленных советника Байдена рассказали, что обсуждаться будет большой круг тем, сообщает The New York Times. В частности, поскольку Китай имеет хорошие дипломатические и торговые отношения с Ираном, Байден постарается объяснить своему визави, что США будут жестко отвечать на все попытки Ирана усугубить военный конфликт в Израиле. Будет также затронута ситуация в Украине и вокруг Тайваня, где в начале следующего года пройдут выборы. Байден «четко прояснит» позицию США: в Вашингтоне опасаются, что Пекин будет вмешиваться в ход выборов, и просят его этого не делать.

В свою очередь, посол Китая в США Си Фэн, обращаясь по видеосвязи к участникам Гонконгского форума американо-китайских отношений, рассказал об ожиданиях Пекина: там хотят получить от Вашингтона уверения в том, что он не будет пытаться изменить китайскую систему, развязать новую холодную войну, поддерживать независимость Тайваня и разрывать экономические связи между США и Китаем.

Байден на встрече также будет говорить о необходимости сохранять открытыми линии коммуникации, в том числе в военной сфере, другими темами для обсуждения станут искусственный интеллект и судьба задержанных в Китае американцев, пишет Bloomberg.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. (moscowtimes.ru)