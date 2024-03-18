Доля расходов населения на пропитание постоянно увеличивается – такую тревожную тенденцию рисуют данные статистики за истекшие два месяца текущего года. С начала года траты на еду даже превысили половину бюджетов наших домохозяйств.

Такую тенденцию обычно объясняют отказом от покупки непродовольственных товаров и доминирующим стремлением к экономии. Как правило, подобное потребительское поведение наблюдается в условиях роста цен, однако по данным статистики, в Азербайджане инфляция с начала года была чуть выше 1 процента, а годовая инфляция за прошлый год не превысила 8,8 процентов.

И тем не менее в январе –феврале этого года продуктовый сегмент в кошельке населения превысил половину расходов, хоть и понизился к началу прошлого года. Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения составил 420 манат, что почти на 60 манатов больше показателя минувшего года. По данным Госкомстата, в отчетный период среднемесячные расходы на душу населения на продукты, напитки и табачные изделия составили 232 маната, на непродовольственные товары – 188 маната.

По данным Госкомстата, по сравнению с январем-февралем 2023 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,5 процента, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям — на 2,1 процента, по непродовольственным товарам — на 5,2 процента. Доля расходов на питание рассчитывается как отношение расходов на приобретение продуктов питания к расходам на все категории, включая непродуктовые товары, услуги. За отчетный период 50,1 процента средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, составили продукты питания.

При этом 5,1 процента общих трат населения занимают напитки и табачные изделия, 15,3 процента — текстильные изделия, одежда и обувь, 5,3 процента — автомобильный бензин и дизельное топливо. топливо, 4,7 процента было потрачено на электротовары и мебель, 2,4 процента — на фармацевтическую продукцию и товары медицинского назначения, 1,3 процента — на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию и 15,8 процента — на другие непродовольственные товары.

Как видно из статистики, за последние годы расходы на продовольствие в структуре общих трат населения увеличились. Еще три года назад – в 2021 году только 48,7 процентов средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, приходилось на продовольствие. По мнению экономистов, в корне растущих трат на еду – инфляция. По мнению экспертов, такое непропорциональное распределение средств на потребление продуктов питания отрицательно сказывается на общем уровне жизни граждан Азербайджана, ограничивая их способность экономить на других насущных потребностях.

В беднейших домохозяйствах покупка продовольствия является одной из основных статей расходов, и цены на продукты питания напрямую влияют на их продовольственную безопасность, заметил экономист-аналитик Натиг Джафарли. Несмотря на значительный рост среднедушевого ВВП в Азербайджане в нулевые годы, «значимых положительных сдвигов в структуре потребления населения не произошло» — почти половина расходов домашних хозяйств приходится на продовольствие. Между тем, чем выше уровень жизни в стране, тем меньшую долю ресурсов население этой страны тратит на продовольствие.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что граждане Азербайджана из каждых 100 заработанных манатов тратят 70 манатов на потребительские товары. Более половины этих расходов, а именно более 50 манатов, направляется исключительно на продукты питания. Эксперты отмечают, что дорогое продовольствие является следствием не только зависимости от импорта, но и завышенной стоимости местной сельскохозяйственной продукции, в первую очередь из-за ограниченного доступа фермеров на рынки. Такая ситуация приводит к тому, что продукция поступает к потребителям со значительными наценками.