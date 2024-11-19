Около 60–70% оружия, найденного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) у группировки «Хезболла» в ходе военной операции на юге Ливана, оказалось российского производства, рассказали The Wall Street Journal (WSJ) израильские военные.

По их словам, они не знают точно, каким образом группировка получила это оружие и кто обучил ее бойцов обращаться с ним. Однако, согласно маркировке на некоторых образцах, оружие попало в южный Ливан из Сирии. На одной из ракет была этикетка на русском языке, которая гласила, что снаряд был передан сирийскому министерству обороны.

Как выяснили специалисты ЦАХАЛ, часть российского вооружения, попавшего в распоряжение «Хезболлы», была произведена в 2020 году и отправлена в южный Ливан в последние годы. Другие образцы выглядели намного старше и имели маркировку, указывавшую, что они были выпущены еще в 1980-х годах.

Из современного российского вооружения у «Хезболлы» нашли противотанковые ракеты «Корнет». Также в бункерах группировки обнаружили ракеты малой дальности «Метис», «Конкурс», «Фагот» и «Малютка».

Наличие ракет малой дальности, таких как «Корнет», имеет решающее значение для «Хезболлы», позволяя ей проводить более эффективную кампанию против Израиля, чем получается у ХАМАС в Секторе Газа, говорит военный научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Фабиан Хинц.

«Корнет» и другие российские противотанковые ракеты десятки раз появлялись в видеороликах «Хезболлы» об атаках на Израиль после 7 октября 2023 года, когда на страну напали боевики ХАМАС, отметил исследователь Адам Руссель.

По словам старшего сержанта ЦАХАЛ, в Ливане наибольшее число израильских военных погибли именно из-за «Корнетов», которые можно запускать с расстояния 7–8 км. Всего в ходе наземной военной операции в стране Израиль потерял 43 военнослужащих.

«Израилю нужно быть более напористым и защищать свои интересы. Мы должны объяснить и донести до россиян, что мы больше не потерпим никакой помощи «Хезболле» и Ирану, которая может навредить израильтянам», — сказал WSJ бывший посол Израиля в России Аркадий Миль-Ман.

Активные боевые действия между ЦАХАЛ и «Хезболлой» начались в октябре 2023 года, когда группировка с помощью ракет обстреляла израильскую территорию во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль. С тех пор стороны регулярно обмениваются ударами. Это привело к массовой эвакуации гражданского населения по обе стороны ливано-израильской границы, а также уничтожению сотен членов «Хезболлы».

В конце сентября — начале октября текущего года Израиль начал военную операцию в Ливане с вводом войск на юг страны. В результате боевых действий были ликвидированы лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и два его преемника. (moscowtimes.ru)