Больше половины россиян (57%) верят в возможность начала новой мировой войны. Это показал последний опрос исследовательской группы Russian Field.

Главным противником России в потенциальном глобальном конфликте 71% респондентов назвали США. Также в этот список попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину в качестве противника видят лишь 12%.

При этом основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Беларусь (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

В победе России или коалиции с участием России уверены 64% респондентов. В победе США и «коллективного Запада» убеждены 6%. Еще 18% считают, что ни одна из сторон не сможет победить в глобальном противостоянии.

Как отмечают социологи, о победе России в мировой войне чаще всего заявляют россияне без высшего образования, малообеспеченные и жители малых городов.

Одновременно с этим подавляющее большинство россиян (76%) не поддерживают применение ядерного оружия, даже если оно потребуется для победы. По сравнению с прошлым годом число противников ядерного удара выросло на 2 процентных пункта. Однако на столько же — до 18% — увеличилось число тех, кто считает использование ядерного оружия допустимым.

Чаще других за нанесение ядерного удара высказываются воинственно настроенные мужчины в возрасте старше 60 лет. Как правило, они считают решение начать войну в Украине правильным.

Помимо этого опрос показал рост доверия россиян к военной пропаганде: год назад официальной информации верили и не верили равные группы респондентов (47% и 46%), но теперь пропаганде доверяют 53% против 40% не доверяющих. Опрос Russian Field проводился по телефону с 23 мая по 2 июня среди 1617 респондентов. (moscowtimes.ru)