Доля россиян, выступающих за немедленное начало переговоров с Украиной, впервые с начала войны превысила половину населения, показал ноябрьский опрос Russia Field.

По данным социологов, за переход к переговорному процессу высказались 53% респондентов, а доля тех, кто хотел бы продолжения боевых действий, опустилась до 36%.

«Доля сторонников продолжения военной операции достигла наименьшего, а доля сторонников переговоров — наибольшего уровня за весь период наблюдений», — пишет Russia Field. Для сравнения: в феврале переговоров хотели 49%, а войны — 40%. А до лета 2023 года «партия войны» в обществе превышала по численности «партию мира».

Рекордную долю сторонников боевых действий социологи фиксировали в самом начале вторжения: 54% в апреле и мае 2022 года. И с тех пор этот показатель снижался.

Одобрить возможности решение Владимира Путина прекратить войну и начать переговоры готовы 79% опрошенных Russia Field. И это также рекорд за все время наблюдений, который на 13 процентных пунктов превышает уровни лета-2023. При этом «60% опрошенных поддержали бы соглашение о прекращении огня без предварительных условий», тогда как против этой идее выступает лишь треть, отмечает Russia Field. (moscowtimes.ru)