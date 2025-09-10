Премьер-министр Индии Нарендра Моди, заявил, что с нетерпением ждет встречи президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, «Индия и США — близкие друзья и естественные союзники». «Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения (торговые переговоры — ред.) как можно скорее. Я также с нетерпением жду встречи с президентом Трампом. Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить более светлое и процветающее будущее для наших народов», — написал Моди на своей странице в социальной сети Х, комментируя заявление американского лидера о том, что США и Индия продолжают переговоры о торговых барьерах.

Индийский премьер выразил уверенность, что торговые переговоры двух стран «раскроют безграничный потенциал индийско-американского партнерства».

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Вашингтон и Нью-Дели продолжают переговоры по устранению торговых барьеров, а контакты лидеров двух стран состоятся в ближайшие недели.(ТАСС)