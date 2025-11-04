В понедельник впервые с мая 2024 года зафиксирован инцидент, предположительно связанный с сомалийским пиратством: вооруженные нападавшие атаковали коммерческий танкер Stolt Sagaland в Аденском заливе. Сегодня днем компания Ambrey Maritime Security, занимающаяся морской безопасностью, заявила о получении сообщения о том, что рыболовное судно под иранским флагом, вероятно, было захвачено недалеко от Могадишо в Сомали.

Инцидент с танкером Stolt Sagaland произошел примерно в 615 км от побережья Сомали в понедельник. Четверо вооруженных нападавших на скоростном катере приблизились к танкеру и открыли огонь, пытаясь взять судно на абордаж. Благодаря быстрой и профессиональной реакции экипажа и вооруженной охраны на борту, нападение удалось отразить.

Оператор судна, компания Stolt-Nielsen, подтвердила, что экипаж находится в безопасности. Танкер-химовоз Stolt Sagaland шел под флагом Каймановых островов и следовал из Саудовской Аравии в Африку.

Что касается сегодняшнего сообщения о нападении на иранское судно, то по имеющейся информации оно было захвачено неизвестным числом лиц примерно в 600 километрах к юго-востоку от Могадишо в Сомали. Компания Ambrey заявила, что получила сообщение об инциденте, но не предоставила подробностей о количестве пострадавших или состоянии судна. (israelinfo.co.il)