Продолжается возвращение вынужденных переселенцев в город Лачин, который был восстановлен и заново отстроен в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает АПА, очередной караван был отправлен в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку.

Еще 22 семьи — 72 человека испытали радость возвращения на родину.

Переселенные семьи были отобраны из числа вынужденных переселенцев, проживающих в самых тяжелых условиях, в основном в городах Баку и Сумгаит, а также в местах временного размещения в Абшеронском районе. Они поселятся в домах, которые были восстановлены или заново отсроены указанию главы государства после прекращения оккупации.

На церемонии отправки семей в город Лачин присутствовали официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и исполнительной власти Лачинского района.

Напомним, что ранее в город Лачин было переселено 20 семей — 97 человек.